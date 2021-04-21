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Советник курского губернатора завоевала две медали на чемпионате России по фехтованию лиц с поражением опорно-двигательного аппарата

Анна Гладилина в фехтовании на шпагах завоевала золото в категории «С» и бронзу - в категории «Б» на рапирах
Советник курского губернатора завоевала две медали на чемпионате России по фехтованию лиц с поражением опорно-двигательного аппарата

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Советник курского губернатора завоевала две медали на чемпионате России по фехтованию лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, который проходит в Уфе. Курскую область на турнире представляют четыре спортсмена. 

В первый день соревнований лучший результат показала советник губернатора по правам лиц с ограниченными возможностями здоровья Анна Гладилина. В фехтовании на шпагах она завоевала две медали: золото в категории «С» и бронзу - в категории «Б» на рапирах. 

Курянин Константин Гридин занял третье место среди рапиристов на соревнованиях по шпаге, выиграл бронзу и Александр Курицкий. Тренирует наших спортсменов Юрий Толмачев.

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