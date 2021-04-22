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В Курске будут развивать трамвайные и троллейбусные линии, реконструировать дороги и делать велодорожки

Утверждены программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Курской городской агломерации и Курской области

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Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Курской городской агломерации и Курской области, которые разработал московский НИИ автотранспорта, утверждены. Проекты рассчитаны до 2035 года. За это время спроектируют, построят, реконструируют и отремонтируют дорожные объекты, создадут 4 транспортно-пересадочных узла, будут развивать трамвайные пути на всех четырёх существующих маршрутах, строить троллейбусные линии от ул. Дзержинского до ул. Дружбы и в микрорайоне Северный.   

Отдельное внимание уделят велосипедному движению. В Курске оборудуют без малого 60 км велодорожек, 21 велопарковку и подземный пешеходный переход на улицах Перекальского и Дзержинского. 

Также в планах строительство тротуаров, парковок, благоустройство остановочных комплексов и установка уличного освещения на территории агломерации.
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