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Лента новостей / В регионе

В Курске откроют еще один пункт вакцинации от коронавируса в торговом центре

В районах области тоже открывают прививочные пункты в ТЦ и кинотеатрах

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В Курске откроют еще один пункт вакцинации от коронавируса в торговом центре. В двух других ТЦ пункты продолжают работать и очень востребованы горожанами. В «МегаГРИННе» сделал прививки уже 991 человек, и Central Park  - 586 курян. 

В районах области тоже стараются сделать вакцинацию для людей максимально доступной. Во Льгове открыли прививочный пункт в торговом центре «Снежинка», в посёлке Кшенском вакцинация организована в кинотеатре «Восток». Эти пункты работают по субботам с 9 до 13 часов. 

Ведется и вакцинация маломобильных граждан на дому, этим занимаются мобильные бригады. 

Всего в Курской области работают 39 пунктов в поликлиниках и 102 мобильные бригады.
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