В районах области тоже открывают прививочные пункты в ТЦ и кинотеатрах

В Курске откроют еще один пункт вакцинации от коронавируса в торговом центре. В двух других ТЦ пункты продолжают работать и очень востребованы горожанами. В «МегаГРИННе» сделал прививки уже 991 человек, и Central Park - 586 курян.





В районах области тоже стараются сделать вакцинацию для людей максимально доступной. Во Льгове открыли прививочный пункт в торговом центре «Снежинка», в посёлке Кшенском вакцинация организована в кинотеатре «Восток». Эти пункты работают по субботам с 9 до 13 часов.





Ведется и вакцинация маломобильных граждан на дому, этим занимаются мобильные бригады.





Всего в Курской области работают 39 пунктов в поликлиниках и 102 мобильные бригады.