Товар на сумму более 2,5 миллионов пыталась незаконно вывезти гражданка Украины

Курские таможенники передали в суд контрабандный шведский парфюм. 247 флаконов (это 94 килограмма) нишевой парфюмерной воды и более 20 единиц иной косметической продукции фирмы «BYREDO» прошлой осенью гражданка Украины пыталась нелегально вывезти из России. Ей помешали должностные лица многостороннего автомобильного пункта пропуска Суджа. Контрабанду они обнаружили в багажнике грузового микроавтобуса.Женщина пояснила, что приобрела косметику и парфюм в Москве и везла для перепродажи на Украину. А не декларировала товар, так как думала, что в этом нет необходимости. Таможенники же посчитали иначе. Товар изъяли, отправили на экспертизу и возбудили дело об административном правонарушении.Эксперт оценил товар на сумму более 2 миллионов 608 тысяч рублей.Расследование завершено и дело направлено в суд. Нарушительнице таможенного законодательства грозит наказание в виде штрафа в размере от ½ стоимости товара или конфискация товара, пояснил исполняющий обязанности заместителя начальника таможенного поста МАПП Суджа Алексей Капустин.