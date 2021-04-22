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Курские таможенники передали в суд контрабандный шведский парфюм

Товар на сумму более 2,5 миллионов пыталась незаконно вывезти гражданка Украины

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Курские таможенники передали в суд контрабандный шведский парфюм. 247 флаконов (это 94 килограмма) нишевой парфюмерной воды и более 20 единиц иной косметической продукции фирмы «BYREDO» прошлой осенью гражданка Украины пыталась нелегально вывезти из России. Ей помешали должностные лица многостороннего автомобильного пункта пропуска Суджа. Контрабанду они обнаружили в багажнике грузового микроавтобуса. 

Женщина пояснила, что приобрела косметику и парфюм в Москве и везла для перепродажи на Украину. А не декларировала товар, так как думала, что в этом нет необходимости. Таможенники же посчитали иначе. Товар изъяли, отправили на экспертизу и возбудили дело об административном правонарушении.

Эксперт оценил товар на сумму более 2 миллионов 608 тысяч рублей.

Расследование завершено и дело направлено в суд. Нарушительнице таможенного законодательства грозит наказание в виде штрафа в размере от ½ стоимости товара или конфискация товара, пояснил исполняющий обязанности заместителя начальника таможенного поста МАПП Суджа Алексей Капустин.
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