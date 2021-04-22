Курские таможенники передали в суд контрабандный шведский парфюм
Товар на сумму более 2,5 миллионов пыталась незаконно вывезти гражданка Украины
Женщина пояснила, что приобрела косметику и парфюм в Москве и везла для перепродажи на Украину. А не декларировала товар, так как думала, что в этом нет необходимости. Таможенники же посчитали иначе. Товар изъяли, отправили на экспертизу и возбудили дело об административном правонарушении.
Эксперт оценил товар на сумму более 2 миллионов 608 тысяч рублей.
Расследование завершено и дело направлено в суд. Нарушительнице таможенного законодательства грозит наказание в виде штрафа в размере от ½ стоимости товара или конфискация товара, пояснил исполняющий обязанности заместителя начальника таможенного поста МАПП Суджа Алексей Капустин.