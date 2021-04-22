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В Курской области снизилось количество нарушений в сфере оборота оружия

Сотрудники лицензионно-разрешительной работы уже провели около 2700 проверок владельцев оружия

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С начала 2021 года Росгвардия выявила на 11% меньше нарушений в сфере оборота оружия среди владельцев оружия по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сотрудники лицензионно-разрешительной работы уже провели около 2700 проверок владельцев оружия. В результате выявили более 600 административных правонарушений. Среди самых частых нарушений - нарушения правил хранения и ношения оружия, а также сроков действия разрешений на его хранение.

В Росгвардии напоминают, что документы для продления разрешения нужно подать в подразделения лицензионно-разрешительной работы не позднее, чем за 1 месяц до его окончания. Просроченное разрешение становится недействительным и влечет за собой административную ответственность в виде штрафа с конфискацией оружия, а в отдельных случаях и административный арест.
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