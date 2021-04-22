ТАКТ".В честь Почётного гражданина Курска, генерал-майора Михаила Овсянникова назвали школу №58 в областном центре. Соответствующее распоряжение подписал глава города Виктор Карамышев, сообщает телеканал "
Михаил Васильевич много лет возглавлял ветеранскую организацию Курской области. Уроженец Тверской области, он с юных лет мечтал стать профессиональным военным, поступил в Московское военное училище, а летом 1941 года, когда началась война, был назначен командиром курсантского взвода. Боевое крещение принял в октябре 1941-го под Рязанью, позднее был тяжело ранен и контужен. После выписки из госпиталя готовил курсантов в военном училище в Ташкенте, в 1944-м вновь оказался на передовой. В Прибалтике командовал штурмовым батальоном, сражался под Берлином.
Был награждён двумя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны I и II степени, четырьмя орденами Красной Звезды, орденом Дружбы, 25 медалями СССР, тремя сирийскими орденами, наградами ГДР. После войны Михаил Овсянников остался кадровым военным. Службу генерал-майор в отставке завершил на посту военного комиссара Курской области в 1987 году. В 2017 году Михаила Овсянникова не стало.
Школа №58 в Курске будет носить имя Михаила Овсянникова
Михаил Васильевич много лет возглавлял ветеранскую организацию Курской области