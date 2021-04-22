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В Курске рецидивист украл с детской площадки качели и горку

Он сдал их на металлолом, выручив всего 1,5 тысячи рублей

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В Курске полицейские задержали похитителя детских качелей и горки. Они были установлены во дворе многоэтажки на улице Дейнеки. Жительница дома самостоятельно обустроила детскую площадку, установив на ней игровой комплекс. Накануне утром она обнаружила пропажу конструкций и сообщила об этом в полицию.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого быстро. Выяснилось, что металлические конструкции похитил 36-летний ранее судимый житель Курска. Мужчина признался, что сдал их в скупку металлолома, выручив всего 1,5 тысячи рублей. Это значительно мешьше их реальной стоилмости. Деньги злоумышленник потратил на спиртное. Возвратить похищенное не представляется возможным, так как в пункте приема металла комплекс уже распилили на части.

Курянин же стал фигурантом уголовного дела.

Полицейские рекомендуют собственникам домов простую, но действенную меру профилактики таких преступлений - установку камер видеонаблюдения.
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