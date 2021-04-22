В Курске рецидивист украл с детской площадки качели и горку
Он сдал их на металлолом, выручив всего 1,5 тысячи рублей
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого быстро. Выяснилось, что металлические конструкции похитил 36-летний ранее судимый житель Курска. Мужчина признался, что сдал их в скупку металлолома, выручив всего 1,5 тысячи рублей. Это значительно мешьше их реальной стоилмости. Деньги злоумышленник потратил на спиртное. Возвратить похищенное не представляется возможным, так как в пункте приема металла комплекс уже распилили на части.
Курянин же стал фигурантом уголовного дела.
Полицейские рекомендуют собственникам домов простую, но действенную меру профилактики таких преступлений - установку камер видеонаблюдения.