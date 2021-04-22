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Лента новостей / В регионе

В Курской области появилась мобильная «Лаборатория безопасности»

Это совместный проект ГИБДД, экспертного центра «Движение без границ», Минпросвещения и Минтранса, его цель - снизить число аварий с участием детей
В Курской области появилась мобильная «Лаборатория безопасности»

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В Курской области появилась мобильная «Лаборатория безопасности». Это совместный проект ГИБДД, экспертного центра «Движение без границ», Минпросвещения и Минтранса. В нем участвуют больше 60 регионов России, цель - снизить число аварий с участием детей.

Мобильная «Лаборатория безопасности» оснащена велосипедами, самокатами, элементами улично-дорожной сети, моделью автобусной остановки и автобуса и дидактическими материалами. 

Комплекс постепенно побывает во всех районах региона. Первым станет Золотухинский. В течение недели с ребятами будут проводить занятия, затем «Лаборатория безопасности» отправится дальше. График уже утверждён. Для учеников проведут теоретические занятия по безопасности дорожного движения и практические по моделированию дорожных ситуаций и навыков оказания первой медицинской помощи.
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