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Куряне могут поучаствовать в тренировке дистанционного электронного голосования

Подать заявку для участия в тестировании системы необходимо до 7 мая через «Личный кабинет» портала госуслуг

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Куряне могут поучаствовать в тренировке дистанционного электронного голосования. Она пройдет в мае по всей стране. Подать заявку для участия в тестировании системы необходимо до 7 мая через «Личный кабинет» портала госуслуг. Для этого нужно быть совершеннолетним, обладать активным избирательным правом и иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. 

Тренировка пройдет с 8 утра 12 мая до 8 вечера 14 мая на сайте vybory.gov.ru. Заключительный этап и подведение итогов намечены на 19-21 мая. 

По результатам тренировки Центризбирком определит регионы, где избиратели получат возможность голосовать дистанционно на предстоящих выборах. Планируется, что голосование через интернет будет доступно на выборах всех уровней – от федерального до муниципального. 

Напомним, в единый день голосования 19 сентября в Курской области пройдут выборы депутатов Государственной Думы России, Курской областной Думы, представительных органов местного самоуправления – всего свыше 100 избирательных кампаний. Курянам предстоит избрать почти тысячу депутатов различных уровней власти.
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