Подать заявку для участия в тестировании системы необходимо до 7 мая через «Личный кабинет» портала госуслуг

Куряне могут поучаствовать в тренировке дистанционного электронного голосования. Она пройдет в мае по всей стране. Подать заявку для участия в тестировании системы необходимо до 7 мая через «Личный кабинет» портала госуслуг. Для этого нужно быть совершеннолетним, обладать активным избирательным правом и иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг.





Тренировка пройдет с 8 утра 12 мая до 8 вечера 14 мая на сайте vybory.gov.ru. Заключительный этап и подведение итогов намечены на 19-21 мая.





По результатам тренировки Центризбирком определит регионы, где избиратели получат возможность голосовать дистанционно на предстоящих выборах. Планируется, что голосование через интернет будет доступно на выборах всех уровней – от федерального до муниципального.





Напомним, в единый день голосования 19 сентября в Курской области пройдут выборы депутатов Государственной Думы России, Курской областной Думы, представительных органов местного самоуправления – всего свыше 100 избирательных кампаний. Курянам предстоит избрать почти тысячу депутатов различных уровней власти.