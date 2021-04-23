Россияне будут отдыхать с 1 по 11 мая

Президент объявил нерабочими дни между майскими праздниками. Такое решение принято по просьбе Роспотребнадзора.Как объяснила глава ведомства Анна Попова, это позволит сделать ситуацию с коронавирусом более стабильной. Ведь из-за разорванных майских каникул россиянам придется ездить на автобусах и в электричках, возвращаясь в города и вновь выезжая за них. При этом Попова предупредила, что ситуация с коронавирусом в ряде российских регионов может ухудшиться.В этом году выходные должны были продолжаться с 1 по 3 мая и с 8 по 10-е. Дни с 4 по 7 мая должны были быть рабочими. Теперь же россияне будут отдыхать с 1 по 11 число. Соответствующий указ Владимир Путин подпишет уже сегодня.