Курянин сжигал мусор на балконе

Его оштрафовали

Житель квартиры, расположенной на 14 этаже многоквартирного дома по ул. Орловская, решил сжечь мусор прямо на балконе.

Прохожие увидели дым и позвонили в службу спасения, на место прибыли огнеборцы трех пожарных частей. К счастью, пожара не произошло. Нарушителя оштрафовали на 2 тысячи рублей.





Как отмечают в МЧС, на их практике случаи, когда люди сжигают мусор на балконе, достаточно редки. Однако, зачастую на балконе в мангалах жарили шашлыки. Делать это категорически запрещено. За нарушения требований пожарной безопасности предусмотрена административная и даже уголовная ответственность, напоминают спасатели.