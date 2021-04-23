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Лента новостей / Происшествия

Курянин сжигал мусор на балконе

Его оштрафовали

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Житель квартиры, расположенной на 14 этаже многоквартирного дома по ул. Орловская, решил сжечь мусор прямо на балконе. 
Прохожие увидели дым и позвонили в службу спасения, на место прибыли огнеборцы трех пожарных частей. К счастью, пожара не произошло. Нарушителя оштрафовали на 2 тысячи рублей. 

Как отмечают в МЧС, на их практике случаи, когда люди сжигают мусор на балконе, достаточно редки. Однако, зачастую на балконе в мангалах жарили шашлыки. Делать это категорически запрещено. За нарушения требований пожарной безопасности предусмотрена административная и даже уголовная ответственность, напоминают спасатели.
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