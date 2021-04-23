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Завтра в Курске стартуют «Чистые игры»

24 апреля объявлено Всероссийским субботником

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Завтра в Курске стартуют «Чистые игры». 24 апреля объявлено Всероссийским субботником. Присоединиться к нему могут все желающие и вместе привести в порядок дворы и улицы, скверы и парки.

Проект «Чистые игры» представляет собой Всероссийские экологические соревнования по уборке и сортировке мусора. Принять участие в нем можно, пройдя по ссылке

Напомним, первый общегородской субботник прошёл в Курске 10 апреля. В нем приняли участие не только  управляющие компании, окружные администрации, но и различные предприятия и организации.
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