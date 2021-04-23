24 апреля объявлено Всероссийским субботником

Завтра в Курске стартуют «Чистые игры». 24 апреля объявлено Всероссийским субботником. Присоединиться к нему могут все желающие и вместе привести в порядок дворы и улицы, скверы и парки.





Проект «Чистые игры» представляет собой Всероссийские экологические соревнования по уборке и сортировке мусора. Принять участие в нем можно, пройдя по ссылке





Напомним, первый общегородской субботник прошёл в Курске 10 апреля. В нем приняли участие не только управляющие компании, окружные администрации, но и различные предприятия и организации.