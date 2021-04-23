19-летний мошенник из республики Коми обманул курянина

Житель Курска пытался купить диски для мотоцикла в интернете

29-летний житель Курска стал очередной жертвой интернет-мошенника. К счастью, афериста уже нашли.Мужчина два месяца назад нашел в Сети объявление о продаже литых дисков для мотоцикла. Он связался с продавцом для оформления сделки. Незнакомец предложил ему оплатить полную стоимость товара, а после обещал выслать его, воспользовавшись услугами транспортной компании. Курянин согласился и перевел почти 4 тысячи рублей на указанный счет, после чего объявление исчезло, а продавец перестал выходить на связь. Тогда горожанин обратился в полицию.Полицейским удалось установить подозреваемого и найти его. Им оказался 19-летний житель республики Коми. Его задержали и доставили в Курск. Как сообщают в региональном УМВД, он полностью признал свою вину и пообещал возместить причиненный ущерб. Возбуждено уголовное дело.