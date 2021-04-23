ТАКТ" обратился в Государственную жилинспекцию по номеру горячей линии, где предложили оставить заявку сотрудникам администрации Курска. В свою очередь, оттуда направили в городское управление по делам ГО и ЧС, но и там нам не смогли предоставить нужную информацию.Одновременное похолодание и окончание отопительного сезона заставило курян мерзнуть не только на улице, но и в своих квартирах. Как сообщили в областной администрации, курянам могут предложить электрообогреватели. На деле всё оказалось не так просто. Телеканал "
– В квартире холодно. Как я могу получить обогреватель?
–Попробуйте через администрацию.
– Я звонила в администрацию, мне сказали позвонить по этому номеру в Управление ГО и ЧС. Мне сказали, что нужно подать заявку.
– Я не могу сказать по заявкам. Мы заявки эти не рассматриваем. Можете позвонить в управляющую организацию, если в управляющей организации это обговорят с жильцами и там общим количеством направят.
В итоге управляющая компания стала конечным звеном в этой цепи. О том, получили ли дозвонившиеся в жилинспекцию куряне обогреватели для своих квартир, остается только догадываться. Но, судя по всему, простым горожанам будет не так легко найти выход из бюрократического лабиринта.
Куряне не могут получить обогреватели для своих квартир
Простым горожанам не так легко найти выход из бюрократического лабиринта