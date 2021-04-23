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Кинофонд приглашает курян посмотреть в драмтеатре комедию «Гудбай, Америка!»

В воскресенье, 25 апреля состоится очередной показ проекта «Кино в театре»

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В воскресенье, 25 апреля состоится очередной показ проекта «Кино в театре». Курский кинофонд приглашает зрителей в драмтеатр на трогательную комедию Сарика Андреасяна «Гудбай, Америка!», категория 12+.

«Они уехали из России, а она из них — нет», - гласит слоган картины.

По данным ООН, за границами страны проживает более 10 миллионов эмигрантов из России. А по опросу «Левада-центра», 53% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет хотят уехать из страны. Чтобы остановить их и вернуть домой кого-то из тех, кто уже уехал, и снял свой новый фильм Сарик Андреасян.

Билеты в кассе драмтеатра стоимостью 50 рублей можно приобрести за час до мероприятия - начало показа традиционно в 13 часов. Мероприятие проводится с учётом всех мер профилактики в условиях 75-процентной заполняемости зала. Гостей просят соблюдать масочный режим.
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