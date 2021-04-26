В Курскую область поступит 900 доз «ЭпиВакКороны»

В первую очередь ее получат ветераны Великой отечественной и медработники старше 65 лет

В ближайшее время в Курскую область поступит первая партия вакцины «ЭпиВакКорона» - 900 доз. Как сообщил на оперативном совещании в Доме Советов заместитель губернатора Андрей Белостоцкий, в первую очередь этой вакциной привьют ветеранов Великой отечественной и медработников старше 65 лет.Напомним, «ЭпиВакКорона» - это вторая российская вакцина против коронавируса, разработанная научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Ее зарегистрировали осенью прошлого года. Как объясняла вице-премьер России Татьяна Голикова, в отличие от «Спутника V», препарат центра «Вектор» является пептидным, он сделан из трех составных частей генома коронавируса, которые наиболее устойчивы к мутации. «ЭпиВакКорона» также вводится двукратно с интервалом не менее 14-21 день. По данным разработчиков, у получивших эту вакцину антитела вырабатываются в 94% случаев. «ЭпиВакКорона» защитит привившегося от коронавируса как минимум на год.По словам экспертов, многие связывают большие надежды и с третьей зарегистрированной в России вакциной от коронавируса «КовиВак», разработанном Центром им. Чумакова. Она разрабатывалась по классической технологии и содержит в себе инактивированный вирус.