  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске поймали серийного похитителя велосипедов

За неделю 20-летний парень дважды «угнал» велосипеды у соседей
В Курске поймали серийного похитителя велосипедов

Читайте также

В Курске задержали 20-летнего горожанина, который за неделю дважды «угнал» велосипеды у соседей. 

В конце марта в полицию обратился житель дома по улице Гайдара. Он оставил свой велосипед на лестничной площадке без присмотра, а спустя время заметил его пропажу. Ситуация повторилась через неделю, когда уже другой жилец того же дома не обнаружил «железного коня» в подсобке.

Полицейские сделали вывод, что к преступлениям может быть причастен один и тот же человек и приступили к поискам.

Оперативники опросили возможных очевидцев преступлений и жителей дома. Подозрение пало на безработного курянина. Молодой человек признался, что в первый раз заметил бесхозный велосипед в подъезде и уехал на нём. Во втором случае двухколесный транспорт он похитил из общей подсобки, ключи от которой висели на видном месте. 

Оба велосипеда юный воришка продал случайным прохожим, выручив всего 5 тысяч рублей. Один из велосипедов уже удалось найти и вернуть владельцу. 

Молодой курянин же стал фигурантом уголовного дела по статье «Кража». Ему может грозить до 2 лет лишения свободы.


+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курской области прогнозируют снег, порывистый ветер и заморозки

В Курске презентовали вторую часть дизайн-кода

Курянка заплатила 20 тысяч за несуществующие колбы для цветов

В Курской области детям войны ко Дню Победы выплатят по 1,5 тысячи рублей

Сегодня стартовало Всероссийское рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для благоустройства

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске