В Курске поймали серийного похитителя велосипедов

За неделю 20-летний парень дважды «угнал» велосипеды у соседей

В Курске задержали 20-летнего горожанина, который за неделю дважды «угнал» велосипеды у соседей.В конце марта в полицию обратился житель дома по улице Гайдара. Он оставил свой велосипед на лестничной площадке без присмотра, а спустя время заметил его пропажу. Ситуация повторилась через неделю, когда уже другой жилец того же дома не обнаружил «железного коня» в подсобке.Полицейские сделали вывод, что к преступлениям может быть причастен один и тот же человек и приступили к поискам.Оперативники опросили возможных очевидцев преступлений и жителей дома. Подозрение пало на безработного курянина. Молодой человек признался, что в первый раз заметил бесхозный велосипед в подъезде и уехал на нём. Во втором случае двухколесный транспорт он похитил из общей подсобки, ключи от которой висели на видном месте.Оба велосипеда юный воришка продал случайным прохожим, выручив всего 5 тысяч рублей. Один из велосипедов уже удалось найти и вернуть владельцу.Молодой курянин же стал фигурантом уголовного дела по статье «Кража». Ему может грозить до 2 лет лишения свободы.