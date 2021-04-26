В Курске поймали серийного похитителя велосипедов
За неделю 20-летний парень дважды «угнал» велосипеды у соседей
В конце марта в полицию обратился житель дома по улице Гайдара. Он оставил свой велосипед на лестничной площадке без присмотра, а спустя время заметил его пропажу. Ситуация повторилась через неделю, когда уже другой жилец того же дома не обнаружил «железного коня» в подсобке.
Полицейские сделали вывод, что к преступлениям может быть причастен один и тот же человек и приступили к поискам.
Оперативники опросили возможных очевидцев преступлений и жителей дома. Подозрение пало на безработного курянина. Молодой человек признался, что в первый раз заметил бесхозный велосипед в подъезде и уехал на нём. Во втором случае двухколесный транспорт он похитил из общей подсобки, ключи от которой висели на видном месте.
Оба велосипеда юный воришка продал случайным прохожим, выручив всего 5 тысяч рублей. Один из велосипедов уже удалось найти и вернуть владельцу.
Молодой курянин же стал фигурантом уголовного дела по статье «Кража». Ему может грозить до 2 лет лишения свободы.