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Сегодня стартовало Всероссийское рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для благоустройства

Курянам предложено проголосовать за дизайн-проекты 6 территорий
Сегодня стартовало Всероссийское рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для благоустройства

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Сегодня стартовало Всероссийское рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, которые благоустроят в приоритетном порядке в 2022 году. Оно продлится до 30 мая на единой платформе 46.gorodsreda.ru.

Курянам предложено проголосовать за дизайн-проекты 6 территорий:

- сквер на проспекте Клыкова;
- парк на пересечении улиц Союзной и Куйбышева;
- зона отдыха на улице 2-я Новоселовка (Стрелецкое озеро);
- сквер на улице Дейнеки, 25-29;
- сквер Спортивный на 2-м Промышленном переулке;
- лесопарковая зона на проспекте Клыкова.

Также сегодня начала работу горячая линия: по телефону 8-952-493-80-74 в рабочие дни с 9 утра до 6 вечера специалисты ответят на вопросы о работе платформы.

Кроме этого более 200 волонтеров будут работать на специальных информационных точках в торговых центрах «Манеж», Central Park, «МегаГРИНН», «ЕВРОПА 40», на Красной и Театральной площадях, в парке Героев Гражданской войны, на железнодорожном вокзале и в вузах.

Начал работу и федеральный call-центр. Линия работает круглосуточно по единому телефону 8 (800) 600-20-13.

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