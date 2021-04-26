Сегодня стартовало Всероссийское рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для благоустройства
Курянам предложено проголосовать за дизайн-проекты 6 территорий
Курянам предложено проголосовать за дизайн-проекты 6 территорий:
- сквер на проспекте Клыкова;
- парк на пересечении улиц Союзной и Куйбышева;
- зона отдыха на улице 2-я Новоселовка (Стрелецкое озеро);
- сквер на улице Дейнеки, 25-29;
- сквер Спортивный на 2-м Промышленном переулке;
- лесопарковая зона на проспекте Клыкова.
Также сегодня начала работу горячая линия: по телефону 8-952-493-80-74 в рабочие дни с 9 утра до 6 вечера специалисты ответят на вопросы о работе платформы.
Кроме этого более 200 волонтеров будут работать на специальных информационных точках в торговых центрах «Манеж», Central Park, «МегаГРИНН», «ЕВРОПА 40», на Красной и Театральной площадях, в парке Героев Гражданской войны, на железнодорожном вокзале и в вузах.
Начал работу и федеральный call-центр. Линия работает круглосуточно по единому телефону 8 (800) 600-20-13.