Сегодня стартовало Всероссийское рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для благоустройства

Курянам предложено проголосовать за дизайн-проекты 6 территорий

Сегодня стартовало Всероссийское рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, которые благоустроят в приоритетном порядке в 2022 году. Оно продлится до 30 мая на единой платформе 46.gorodsreda.ru.Курянам предложено проголосовать за дизайн-проекты 6 территорий:- сквер на проспекте Клыкова;- парк на пересечении улиц Союзной и Куйбышева;- зона отдыха на улице 2-я Новоселовка (Стрелецкое озеро);- сквер на улице Дейнеки, 25-29;- сквер Спортивный на 2-м Промышленном переулке;- лесопарковая зона на проспекте Клыкова.Также сегодня начала работу горячая линия: по телефону 8-952-493-80-74 в рабочие дни с 9 утра до 6 вечера специалисты ответят на вопросы о работе платформы.Кроме этого более 200 волонтеров будут работать на специальных информационных точках в торговых центрах «Манеж», Central Park, «МегаГРИНН», «ЕВРОПА 40», на Красной и Театральной площадях, в парке Героев Гражданской войны, на железнодорожном вокзале и в вузах.Начал работу и федеральный call-центр. Линия работает круглосуточно по единому телефону 8 (800) 600-20-13.