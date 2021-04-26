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Лента новостей / В регионе

В Курской области детям войны ко Дню Победы выплатят по 1,5 тысячи рублей

Статусом «дети войны» наделены куряне, родившиеся с 1 января 1928 года по 31 декабря 1945-го включительно 
В Курской области детям войны ко Дню Победы выплатят по 1,5 тысячи рублей

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В Курской области детям войны ко Дню Победы выплатят по 1,5 тысячи рублей. Соответствующее постановление подписано в региональной администрации. 

Напомним, закон «О детях войны» действует в Курской области с 2020 года. Статусом «дети войны» наделены куряне, родившиеся с 1 января 1928 года по 31 декабря 1945-го включительно и постоянно проживающие на территории региона. Если же у человека есть и другой льготный статус (ветеран труда, инвалид и т. д.), то он сможет получить только одну льготу.
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