Внедрять дизайн-код будут постепенно на всех улицах Курска

В Курске презентовали вторую часть дизайн-кода, разработанного Центром компетенций.В третьей книге дизайн-кода выработан стандарт оформления и размещения элементов городской среды. Определены правила, касающиеся улично-дорожной сети, покрытий, озеленения, освещения, малых архитектурных форм, праздничного оформления и ограждения. Разработаны остановочные павильоны для Курска. Четвертая книга предусматривает требования оформления и размещения рекламно-информационных конструкций, от ситибордов до навигации. Особое внимание уделено озеленению.Внедрять дизайн-код будут постепенно на всех улицах Курска. Параллельно разрабатываются правила для малых городов. Их представят осенью.