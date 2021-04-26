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В Курске презентовали вторую часть дизайн-кода

Внедрять дизайн-код будут постепенно на всех улицах Курска
В Курске презентовали вторую часть дизайн-кода

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В Курске презентовали вторую часть дизайн-кода, разработанного Центром компетенций. 

В третьей книге дизайн-кода выработан стандарт оформления и размещения элементов городской среды. Определены правила, касающиеся улично-дорожной сети, покрытий, озеленения, освещения, малых архитектурных форм, праздничного оформления и ограждения. Разработаны остановочные павильоны для Курска. Четвертая книга предусматривает требования оформления и размещения рекламно-информационных конструкций, от ситибордов до навигации. Особое внимание уделено озеленению.

Внедрять дизайн-код будут постепенно на всех улицах Курска. Параллельно разрабатываются правила для малых городов. Их представят осенью. 
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