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Лента новостей / В регионе

В Курской области хотят ввести дополнительные ограничения на продажу алкоголя

Запретить продажу спиртного в День любви, семьи и верности 8 июля и во Всероссийский день трезвости 11 сентября, и с 10 вечера до 10 утра

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В Курской области хотят ввести дополнительные ограничения на продажу алкоголя. В регионе запретят продажу спиртного в День любви, семьи и верности 8 июля и во Всероссийский день трезвости 11 сентября. Сейчас у нас запрещено продавать алкоголь в Международный день защиты детей, День молодёжи, День знаний и во время проведения последних звонков и выпускных вечеров. 

Также на рассмотрение депутатов Курской областной Думы вынесут предложение запретить продажу алкоголя с 10 вечера до 10 утра. Сейчас в регионе розничная торговля спиртными напитками ведется с 8 утра до 10 вечера. 

 В прошлом году Курская область заняла 20 место в рейтинге трезвости регионов федерального проекта «Трезвая Россия». Годом ранее регион был на 22 позиции. Правда, в последнее время куряне стали чаще умирать от отравлений спиртсодержащей продукцией. Если в 2019 году таких смертей было около 16,5 % от всех отравлений, то в 2020-м – почти 24%. Смертность от алкоголь-ассоциированных патологий в прошлом году составила 29,1 на 100 тысяч населения.
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