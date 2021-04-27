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В Курске рецидивист украл овчарку и подарил её своему приятелю

Собака охраняла участок, находясь на привязи, а похититель отрезал поводок и увел питомца
В Курске рецидивист украл овчарку и подарил её своему приятелю

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Курские полицейские раскрыли кражу собаки с территории лодочной станции. К правоохранителям обратился владелец домашнего животного - немецкая овчарка охраняла участок, находясь на привязи, а злоумышленник отрезал поводок и увел питомца.

Полицейские нашли собаку в течение дежурных суток. Овчарка попала в поле зрения сотрудников патрульно-постовой службы. Они обнаружили схожего по приметам породистого пса в районе улицы Пирогова и вернули его владельцу.

Спустя несколько дней установили и личность похитителя. Им оказался 47-летний ранее судимый курянин. Он признался, что украл овчарку и подарил её своему приятелю. Пока друзья проводили время за распитием спиртного, собака сбежала.

Теперь рецидивист снова фигурантом уголовного дела - по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража».
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