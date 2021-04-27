Все прививочные пункты и мобильные бригады в Курской области будут работать на майских праздниках

В торговых центрах «МегаГРИНН» и Central Park прививку можно сделать без предварительной записи

Все прививочные пункты и мобильные бригады в Курской области на майских праздниках продолжат свою работу. Записаться на вакцинацию можно через портал госуслуг и по телефонам горячих линий поликлиник. В торговых центрах «МегаГРИНН» и Central Park прививку можно сделать без предварительной записи.Накануне поступила очередная партия «Спутника V» – 3 тысячи доз. За все время с начала прививочной кампании к нам поступило болнн 122 тысяч доз. Первым компонентом привились уже 101 952 человека, завершили вакцинацию 71 717 курян.Со дня на день в регионе ждут поставку первой партии вакцины «ЭпиВакКорона». Должно поступить 900 доз. Как отметили в региональном комздраве, эту прививку в первую очередь получат ветераны Великой Отечественной войны и медработники старше 65 лет.