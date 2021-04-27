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Житель Липецкой области приехал в Курск за несуществующим автомобилем

Задаток он перевел на карту, а по указанному адресу, как выяснилось, проживает совсем другая семья

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45-летний житель Липецкой области приехал в Курск за несуществующим автомобилем. Мужчина нашел объявление о продаже машины на сайте частных объявлений. Продавец опубликовал его с пометкой «срочно», поэтому и цена за автомобиль была ниже рыночной. 

Детали сделки липчанин обсудил по телефону. В разговоре выяснилось, что продавцу срочно понадобились деньги для покупки жилья. Незнакомец попросил липчанина перевести на банковскую карту задаток за автомобиль. Тот согласился и перечислил на указанный номер сначала 25, а затем еще 10 тысяч рублей. После этого продавец выслал ему на телефон адрес, по которому находится автомобиль. 

Мужчина приехал в Курск, но, как выяснилось, по указанному адресу проживает совсем другая семья. После того, как обман раскрылся, липчанин обратился в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полицейские ищут аферистов.
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