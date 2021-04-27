Курскую систему здравоохранения ждет жесткая реформа

Власти проведут финансовый менеджмент и отсеют лишнее количество сотрудников в больницах

Курские больницы и поликлиники ожидают глобальные перемены. О жесткой реформе местной системы здравоохранения объявил заместитель губернатора Андрей Белостоцкий. Власти проведут финансовый менеджмент и отсеют лишнее количество сотрудников в больницах. Подчеркивается, что врачи не пострадают, сокращения затронут сопутствующие службы. Как подытожил губернатор, «когда на одного врача приходится несколько бухгалтеров, семь нянечек и водители - здесь надо наводить порядок».