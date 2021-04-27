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Лента новостей / В регионе

Курский онкоцентр будет развивать медицинский туризм

Уже сейчас на лечение туда все чаще приезжают пациенты из других регионов страны и стран ближнего зарубежья
Курский онкоцентр будет развивать медицинский туризм

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Курский онкоцентр будет развивать медицинский туризм. Уже сейчас на лечение туда все чаще приезжают пациенты из других регионов страны и стран ближнего зарубежья: из Тульской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, из Молдавии. Вскоре в медцентре ждут на лечение пациентов из Украины, рассказал заведующий онкоурологическим отделением Иван Ишков.

Медицинский туризм является одним из приоритетных направлений развития современной медицины, отмечают в онкоцентре.
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