Уже сейчас на лечение туда все чаще приезжают пациенты из других регионов страны и стран ближнего зарубежья
Курский онкоцентр будет развивать медицинский туризм. Уже сейчас на лечение туда все чаще приезжают пациенты из других регионов страны и стран ближнего зарубежья: из Тульской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, из Молдавии. Вскоре в медцентре ждут на лечение пациентов из Украины, рассказал заведующий онкоурологическим отделением Иван Ишков.
Медицинский туризм является одним из приоритетных направлений развития современной медицины, отмечают в онкоцентре.