В Курске прошёл митинг, посвященный 35-ой годовщине чернобыльской катастрофы

ТАКТ».Ровно 35 лет назад произошла мощнейшая техногенная катастрофа в истории человечества - авария на Чернобыльской АЭС. Люди получили огромные дозы радиации, большие территории были заражены и до сих пор непригодны для проживания. Последствия могли бы стать ещё страшнее, если бы не те, кто усмиряли оказавшийся не мирным атом. Среди них было несколько тысяч курян. Накануне в Курске у памятника «Героям Чернобыля» прошёл митинг-реквием по жертвам катастрофы, сообщает телеканал «
В 1986-м году Юрий Дроздов служил в МЧС во Львове, о взрыве на Чернобыльской АЭС он узнал ночью, 26 апреля. Уже в мае отправился в Припять для ликвидации последствий аварии. Своё первое впечатление – гнетущую атмосферу пустоты вспоминает до сих пор.
Юрий Дроздов, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС: Когда мы только приехали в Чернобыль – это опустевшие дома, хлопающие форточки, игрушки на балконах, закрытые магазины, людей – никого. Как вымерло всё. А когда приехали в Припять – там вообще страшное дело. Техника вся, машины на улицах выброшены и людей тоже никого.
26 апреля 1986 года произошел взрыв реактора четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. В результате город Припять опустел, большие территории были заражены, люди получили огромные дозы радиации.
Анатолий Дроган, заместитель директора департамента внутренней политики администрации Курской области: Этот день стал величайшей трагедией не только для жителей маленького города на Украине, но и для жителей огромной страны СССР, и для всего мира. Более 160 тысяч квадратных километров территорий было загрязнено, 400 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.
Последствия могли быть ещё страшнее, если бы не те, кто, рискуя жизнью и здоровьем, ликвидировал аварию. Среди них немало
курян. Многих уже нет с нами. Те, кто жив, продолжают борьбу с уже многочисленными заболеваниями, вызванными радиацией.
Юрий Клыков, председатель региональной общественной организации инвалидов Союз «Чернобыль»: Вообще по России было более 600 тысяч, в Курской области – более 3 тысяч. К сожалению, сегодня осталось уже около 2 тысяч. Часть уехало, часть умерло – это более 600 человек, которые погибли, умерли после ликвидации последствий.
В митинге-реквиеме по жертвам чернобыльской катастрофы приняли участие представители администрации, спасатели и жители Курска. Память ликвидаторов аварии почтили минутой молчания и возложением цветов к памятнику «Героям Чернобыля».
В Курске прошёл митинг, посвященный 35-ой годовщине чернобыльской катастрофы
В митинге-реквиеме по жертвам чернобыльской катастрофы приняли участие представители администрации, спасатели и жители Курска