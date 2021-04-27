В апреле волонтеры Экотакси собрали в Курске почти тонну вторсырья

2 мая в качестве эксперимента волонтеры примут чистый и сухой вспененный полистирол

В апреле волонтеры Экотакси собрали и отправили на переработку 953 кг вторсырья.Очередной заезд Экотакси по Курску намечен на 2 мая:10.00 -10.20 - точка у входа в к-тр "Ассоль" (ул. Малышева, 2/23А)10.30 - 10.50 - пр. В. Клыкова, 62 (парковка у детской площадки)11.00 - 11.20 - парковка ТЦ "Бумеранг" (ул. Студенческая, 20А)11.40 - 12.00 - переулок Блинова, 2А (около ТЮЗа)12.10 - 12.30 - ул. Челюскинцев, 2512.50 - 13.10 - улица 1-я Вишнёвая, 1 (парковка у Сквера Героев 16-й Воздушной Армии)В этот раз в качестве эксперимента волонтеры примут чистый и сухой вспененный полистирол (с маркировкой 6, PS) - подложки из-под мяса, сыра, упаковка из-под яиц и прочее.Курянам напоминают, что вторсырьё должно быть чистым, смятым, просушенным и рассортированным.