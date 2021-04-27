В апреле волонтеры Экотакси собрали в Курске почти тонну вторсырья
2 мая в качестве эксперимента волонтеры примут чистый и сухой вспененный полистирол
Очередной заезд Экотакси по Курску намечен на 2 мая:
10.00 -10.20 - точка у входа в к-тр "Ассоль" (ул. Малышева, 2/23А)
10.30 - 10.50 - пр. В. Клыкова, 62 (парковка у детской площадки)
11.00 - 11.20 - парковка ТЦ "Бумеранг" (ул. Студенческая, 20А)
11.40 - 12.00 - переулок Блинова, 2А (около ТЮЗа)
12.10 - 12.30 - ул. Челюскинцев, 25
12.50 - 13.10 - улица 1-я Вишнёвая, 1 (парковка у Сквера Героев 16-й Воздушной Армии)
В этот раз в качестве эксперимента волонтеры примут чистый и сухой вспененный полистирол (с маркировкой 6, PS) - подложки из-под мяса, сыра, упаковка из-под яиц и прочее.
Курянам напоминают, что вторсырьё должно быть чистым, смятым, просушенным и рассортированным.