29 апреля в Курске состоится «Диктант Победы»
Абитуриенты-победители получат дополнительные баллы при поступлении в вузы
В этом году ключевой темой диктанта станут события начала и первого года Великой Отечественной. После диктанта всем участникам выдадут памятные дипломы. А абитуриенты-победители получат дополнительные баллы при поступлении в вузы. Полный список площадок опубликован на сайте диктантпобеды.рф, там же можно зарегистрироваться.
Начнется «Диктант» в 14 часов. В течение 45 минут пассажирам и посетителям вокзала нужно будет ответить на 25 тестовых заданий. Сбор и регистрация участников – 29 апреля с полудня до 13:40 в техническом классе, расположенном в цокольном этаже вокзала. Итоги диктанта подведут к 24 июня.