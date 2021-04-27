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29 апреля в Курске состоится «Диктант Победы»

Абитуриенты-победители получат дополнительные баллы при поступлении в вузы
29 апреля в Курске состоится «Диктант Победы»

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29 апреля в Курске состоится Международная историко-просветительская акция «Диктант Победы». Она пройдет на железнодорожном вокзале. Мероприятие проводится в третий раз, оно будет посвящено событиям Великой Отечественной войны. 

В этом году ключевой темой диктанта станут события начала и первого года Великой Отечественной. После диктанта всем участникам выдадут памятные дипломы. А абитуриенты-победители получат дополнительные баллы при поступлении в вузы. Полный список площадок опубликован на сайте диктантпобеды.рф, там же можно зарегистрироваться.

Начнется «Диктант» в 14 часов. В течение 45 минут пассажирам и посетителям вокзала нужно будет ответить на 25 тестовых заданий. Сбор и регистрация участников – 29 апреля с полудня до 13:40 в техническом классе, расположенном в цокольном этаже вокзала. Итоги диктанта подведут к 24 июня.
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