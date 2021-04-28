В Курске подросток-байкер сбил девочку

Авария произошла на улице Кукуевская

27 апреля в Курске произошла авария, виновником и пострадавшим в которой стали дети. ДТП случилось примерно в 13:30 напротив дома №2/1 по улице Кукуевская.





Как сообщили в ГИБДД, 14-летний подросток на мотоцикле «Рейсер», не зарегистрированным в установленном порядке и не имея водительского удостоверения, ехал со стороны Розового переулка в направлении улицы Белая. На улице Кукуевская он допустил наезд на 10-летнюю девочку, которая шла в сопровождении взрослого.





В результате наезда девочка получила травмы, ее доставили в больницу.