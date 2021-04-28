С начала года в Курске произошло более 170 ДТП, где водители скрылись с места происшествия
В полиции напомнили курянам об ответственности за оставление места ДТП
Как поясняют в правовом отделении УМВД России по Курску, за оставление места ДТП предусмотрена административная и в некоторых случаях уголовная ответственность.
Считается, что водитель оставил место ДТП, участником которого являлся, если он:
- оставил место ДТП до того, как сотрудники полиции оформили ДТП;
- оставил место ДТП до заполнения бланка извещения о ДТП (европротокола);
- не вернулся к месту ДТП после того, как доставил пострадавшего на своем автомобиле в больницу (в экстренном случае при невозможности отправить пострадавшего на попутном автомобиле).
Водителя, который уедет с места ДТП, участником которого он являлся, ждет административная ответственность в виде лишения водительских прав на срок от года до полутора лет или административного ареста на срок до 15 суток.
Если же пострадавшему причинен тяжкий вред здоровью, или же авария привела к смерти людей, предусмотрена уже уголовная ответственность по статье 264 УК РФ. В таком случае водитель, уехавший с места ДТП, может отправиться за решетку на срок до 15 лет.