ТАКТ».Тема долгостроев в Железногорске не утихает. Накануне с обманутыми дольщиками, вложившими средства в строящееся жильё, встретился губернатор Роман Старовойт, сообщает телеканал «
Ранее ООО «Специализированный застройщик Железногорское МСО» не выполнил обязательства, два здания не были достроены своевременно. Это дома №25А в 14 микрорайоне и по ул. Никитина в районе ПТУ №18.
В администрации Курской области приняли решение достроить здания через АО «Курское областное ипотечное агентство». В настоящий момент ведётся работа по перезаключению договоров с дольщиками. Дом №25А в 14 микрорайоне обещают ввести в эксплуатацию уже к 1 сентября этого года.
В ситуации с предыдущим застройщиком также будут разбираться правоохранительные органы.
Роман Старовойт встретился с обманутыми дольщиками в Железногорске
Дом №25А в 14 микрорайоне обещают ввести в эксплуатацию уже к 1 сентября этого года