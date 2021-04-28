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Роман Старовойт встретился с обманутыми дольщиками в Железногорске

Дом №25А в 14 микрорайоне обещают ввести в эксплуатацию уже к 1 сентября этого года
Роман Старовойт встретился с обманутыми дольщиками в Железногорске

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Тема долгостроев в Железногорске не утихает. Накануне с обманутыми дольщиками, вложившими средства в строящееся жильё, встретился губернатор Роман Старовойт, сообщает телеканал «ТАКТ».

Ранее ООО «Специализированный застройщик Железногорское МСО» не выполнил обязательства, два здания не были достроены своевременно. Это дома №25А в 14 микрорайоне и по ул. Никитина в районе ПТУ №18.

В администрации Курской области приняли решение достроить здания через АО «Курское областное ипотечное агентство». В настоящий момент ведётся работа по перезаключению договоров с дольщиками. Дом №25А в 14 микрорайоне обещают ввести в эксплуатацию уже к 1 сентября этого года.

В ситуации с предыдущим застройщиком также будут разбираться правоохранительные органы.

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