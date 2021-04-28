Куряне заметили повышение цен на продукты для Пасхального стола

ТАКТ».В ближайшее воскресенье верующие отметят Пасху. В Курской области приготовления к главному православному празднику уже начались. Жители региона покупают яйца, ингредиенты для куличей и других традиционных блюд. При этом многие куряне замечают, что в этом году накрыть Пасхальный стол будет удовольствием не из дешёвых, сообщает телеканал «
Пасху собираются отмечать многие куряне, вне зависимости от возраста и убеждений. Для одних – это великий церковный праздник, для других – дань традициям. В любом случае, приготовления к торжеству уже начались.
- Конечно, сама пасха, кулич, яйца крашеные. Причём много вариантов, я всегда делаю краски для яиц. И на стол что-нибудь.
- У нас такая семья, что не особо всегда пышно празднует Пасху. Больше, как дань уважения старшим празднуем.
По традиции основные блюда, которые готовят к главному православному празднику – это крашеные яйца, куличи и творожная Пасха. На необходимые для их приготовления продукты ещё с конца прошлого года наблюдалось повышение цен. Куряне замечают, что стоимость яиц, муки, сахара и других товаров по-прежнему остаётся высокой. При покупке ингредиентов для праздничных блюд многие стараются пользоваться акциями.
- Яиц купила, по акции были, краску купила. – Скажите, ощущается, что цены выше? – Очень, очень! Процентов на 50 точно.
- Я готовлюсь к праздничному столу, отмечаю православный день Пасхи. По поводу продуктов – наверное, потому что я из молодого более поколения людей, я не сильно замечаю разницу, но я вижу, что в общем тенденция идёт на повышение цен.
- Яйца, молоко, да. Всё очень сильно выросло.
Эксперты отмечают, что стоимость Пасхального стола выросла и в целом по стране. Согласно расчётам специалистов «Руспродсоюза», в этом году россияне заплатят за тот же кулич в среднем на 10% больше, чем в предыдущем. Напомним, тему роста цен 21 апреля поднимал президент России в своём послании Совету Федерации.
- Сейчас мы столкнулись с ростом цен, который съедает доходы граждан. Неотложные решения, конечно, приняты, но полагаться на точечные, по сути, директивные меры, конечно же, нельзя.
Обеспечить предсказуемость цен и качественное насыщение внутреннего рынка, по словам президента, планируется с помощью рыночных механизмов. Разработать их поручено правительству.
Куряне заметили повышение цен на продукты для Пасхального стола
Согласно расчётам специалистов «Руспродсоюза», в этом году россияне заплатят за тот же кулич в среднем на 10% больше, чем в предыдущем