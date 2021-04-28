Ещё в начале 60-х годов прошлого века, на месте, где сейчас располагается школа, планировалось установить памятник в честь победы Советских войск на Курской дуге

Курской школе № 60 присвоили имя героев Курской битвы. Ещё в начале 60-х годов прошлого века, на месте, где сейчас располагается школа, планировалось установить памятник в честь победы Советских войск на Курской дуге, автором которого стал скульптор Евгений Вучетич. Внешне проект представлял из себя две огромные скалы, которые символизировали советскую и немецкую армии, ведь именно после Курской битвы коренным образом изменился ход войны.Но стройку законсервировали. А в 2017 году старый фундамент получил новую жизнь. На этом историческом месте и построили современную школу № 60.