В курском поселке ввели карантин по бруцеллезу

Специалисты следят за соблюдением ограничений и проводят в поселке переучет животных

В поселке Новокасторное Касторенского района ввели карантин по бруцеллезу. Болезнь там обнаружили у домашней собаки. Это подтвердили исследования, проведенные в государственной ветеринарной лаборатории.С 9 апреля в поселке введен карантин. В эпизоотическом очаге – месте содержания больного животного - введены запреты на:- визиты посторонних лиц, кроме сотрудников ветслужбы;- ввоз и вывоз животных;- заготовку и вывоз кормов, с которыми могли контактировать больные животные;- получение приплода от больных животных;- вывоз инвентаря;- въезд и выезд транспорта.На территории муниципального образования также введен запрет на проведение сельскохозяйственных ярмарок и выставок, связанных с перемещением и скоплением животных.В Касторенском районе разработан план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бруцеллеза животных и предотвращению распространения заболевания. Специалисты следят за соблюдением ограничений. Кроме того, ветеринары проводят в поселке переучет животных и берут пробы для исследования.Владельцу и контактирующим с больной собакой людям необходимо обратиться в больницу и сдать анализ на бруцеллез. Это опасное заболевание может передаться от животного человеку. Забор проб у животных должны производить только специалисты госветслужбы, а выполнять исследования - только в ветеринарных учреждениях, имеющих соответствующую аккредитацию, пояснили в областном управлении ветеринарии.