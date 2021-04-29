В курском поселке ввели карантин по бруцеллезу
Специалисты следят за соблюдением ограничений и проводят в поселке переучет животных
С 9 апреля в поселке введен карантин. В эпизоотическом очаге – месте содержания больного животного - введены запреты на:
- визиты посторонних лиц, кроме сотрудников ветслужбы;
- ввоз и вывоз животных;
- заготовку и вывоз кормов, с которыми могли контактировать больные животные;
- получение приплода от больных животных;
- вывоз инвентаря;
- въезд и выезд транспорта.
На территории муниципального образования также введен запрет на проведение сельскохозяйственных ярмарок и выставок, связанных с перемещением и скоплением животных.
В Касторенском районе разработан план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бруцеллеза животных и предотвращению распространения заболевания. Специалисты следят за соблюдением ограничений. Кроме того, ветеринары проводят в поселке переучет животных и берут пробы для исследования.
Владельцу и контактирующим с больной собакой людям необходимо обратиться в больницу и сдать анализ на бруцеллез. Это опасное заболевание может передаться от животного человеку. Забор проб у животных должны производить только специалисты госветслужбы, а выполнять исследования - только в ветеринарных учреждениях, имеющих соответствующую аккредитацию, пояснили в областном управлении ветеринарии.