Благоустройство сквера на площади Перекальского обойдется курскому бюджету почти в 9 миллионов

В Курске презентовали концепцию благоустройства сквера на площади Перекальского рядом с педколледжем

В Курске презентовали концепцию благоустройства сквера на площади Перекальского рядом с педколледжем.





В феврале в Центре компетенций проходили общественные слушания с горожанами, проводились опросы в социальных сетях. Люди рассказали, что хотят видеть здесь место для отдыха в тени деревьев с небольшой сценой для студентов и уличных музыкантов. К пожеланиям прислушались. Обойдется все это примерно в 9 миллионов рублей. Но это цифра предварительная, смету еще не составляли, а вопрос финансирования обсудят на ближайшем совещании в Доме Советов.





Тем не менее к реализации проекта собираются приступить уже этим летом.