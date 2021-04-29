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Благоустройство сквера на площади Перекальского обойдется курскому бюджету почти в 9 миллионов

В Курске презентовали концепцию благоустройства сквера на площади Перекальского рядом с педколледжем

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В Курске презентовали концепцию благоустройства сквера на площади Перекальского рядом с педколледжем. 

В феврале в Центре компетенций проходили общественные слушания с горожанами, проводились опросы в социальных сетях. Люди рассказали, что хотят видеть здесь место для отдыха в тени деревьев с небольшой сценой для студентов и уличных музыкантов. К пожеланиям прислушались. Обойдется все это примерно в 9 миллионов рублей. Но это цифра предварительная, смету еще не составляли, а вопрос финансирования обсудят на ближайшем совещании в Доме Советов. 

Тем не менее к реализации проекта собираются приступить уже этим летом.
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