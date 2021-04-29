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На дорогах Курской области устанавливают метеостанции

Они позволят осуществлять мониторинг дорожных условий

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На региональных дорогах Курской области устанавливают метеостанции. Внедрение интеллектуальной транспортной системы позволит осуществлять мониторинг дорожных условий. 

С помощью постов метеостанций специалисты могут отслеживать состояние проезжей части и оперативно реагировать на обстановку. Датчики собирают информацию о состоянии дорожного покрытия и образовании гололеда, учитывают влажность воздуха, температуру дорожного полотна и направление ветра, тип и интенсивность осадков и другие метеорологические параметры. Информация позволяет дорожным службам оперативнее реагировать на изменения погоды, вовремя принимать меры и информировать водителей о дорожной ситуации. Благодаря постам метеостанций на дорогах области заработала система детального краткосрочного прогноза по конкретным участкам дорожной сети, что напрямую влияет на повышение безопасности дорожного движения. 

Сейчас на региональных и межмуниципальных дорогах установлено 3 метеостанции - в Щигровском, Советском и Курчатовском районах. В этом году появится ещё три. На их закупку и установку выделят 6 млн рублей из федерального бюджета. В будущем метеостанции оснастят видеокамерами, чтобы специалисты могли осуществлять мониторинг состояния дорог в режиме реального времени.
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