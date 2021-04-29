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В Курске бизнесвумен незаконно получила субсидию на оборудование рабочих мест для инвалидов

Предпринимательница получила от государства 300 тысяч рублей и потратила их по своему усмотрению
В Курске бизнесвумен незаконно получила субсидию на оборудование рабочих мест для инвалидов

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В Курске женщина - индивидуальный предприниматель незаконно получила субсидию на оборудование рабочих мест для инвалидов. Горожанка подала документы для получения дотации в рамках специальной программы в целях оборудования рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями, которых собиралась трудоустроить в свою организацию. Согласно представленным сведениям она подходила под категорию граждан, которым подобная субсидия могла быть выдана. Таким образом бизнесвумен получила 300 тысяч рублей.

Потом при проверках она предъявляла оборудование, приобретенное для обустройства рабочих мест. Однако вскоре выяснилось, что представленную технику женщина приобрела намного раньше, чем получила субсидию из бюджета, а в последующем ее распродала, о чем в установленном порядке не сообщила. Тем не менее работников с ограниченными возможностями в свою организацию она все-таки устроила. 

Однако полученные средства субсидии предпринимательница использовала по своему усмотрению. Теперь, чтобы возместить ущерб бюджету, на ее имущество наложили арест.

На женщину завели уголовное по статье «Мошенничество». Расследование уже завершено, и дело передано в суд для рассмотрения по существу.
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