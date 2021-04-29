В Курске бизнесвумен незаконно получила субсидию на оборудование рабочих мест для инвалидов
Предпринимательница получила от государства 300 тысяч рублей и потратила их по своему усмотрению
Потом при проверках она предъявляла оборудование, приобретенное для обустройства рабочих мест. Однако вскоре выяснилось, что представленную технику женщина приобрела намного раньше, чем получила субсидию из бюджета, а в последующем ее распродала, о чем в установленном порядке не сообщила. Тем не менее работников с ограниченными возможностями в свою организацию она все-таки устроила.
Однако полученные средства субсидии предпринимательница использовала по своему усмотрению. Теперь, чтобы возместить ущерб бюджету, на ее имущество наложили арест.
На женщину завели уголовное по статье «Мошенничество». Расследование уже завершено, и дело передано в суд для рассмотрения по существу.