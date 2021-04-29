На трассе под Курском остановили иномарку с 85-ю килограммами гашиша

Курские полицейские с коллегами из других регионов пресекли деятельность банды наркоторговцев

Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Санкт-Петербурга, Курской и Белгородской областей задержали участников преступного сообщества, занимавшегося незаконным оборотом наркотиков в особо крупном размере. По предварительным данным, запрещенные вещества поставлялись в Россию из-за рубежа и распространялись злоумышленниками в разных регионах страны.Преступная организация состояла из нескольких структурных подразделений, функции которых были четко разграничены. Наркодилеры тщательно соблюдали конспирацию и проходили специальные инструктажи. Благодаря кропотливой работе, эффективному взаимодействию с Росфинмониторингом и ПАО Сбербанк полицейские вышли на след участников московской и петербургской ячеек криминального сообщества и установили личности его лидеров.В апреле этого года в ходе реализации оперативной информации сотрудники Госавтоинспекции на трассе в Медвенском районе Курской области остановили два автомобиля. В багажнике одного из них полицейские обнаружили 60 полиэтиленовых пакетов с веществом, которые были спрятаны в баке для воды. Экспертиза показала, что это гашиш общей массой более 85 кг. Вторую иномарку преступники использовали для разведки и прикрытия транспортировки нелегального груза.При силовой поддержке спецподразделения «Гром» задержаны трое подозреваемых – водители и пассажир остановленных иномарок.Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, соучастники забрали наркотики из тайника в лесу в Белгородской области. Товар предназначался для дальнейшего сбыта в Москве и Москвовской области.Оперативники предполагают, что задержанные выполняли функции межрегиональных курьеров, фасовщиков и кладовщиков. По местам их жительства, а также в арендуемом частном доме в Чехове Московской области полицейские провели обыски. В кладовке дома обнаружили брикеты смеси, содержащей кокаин, массой более 16 кг, а также банки с гашишным маслом весом свыше 2 кг. Кроме того, изъято более 50 листов-марок, которые направлены на экспертизу для возможного выявления на них следов наркотиков.Позднее в Санкт-Петербурге и Ленинградской области задержали еще двоих наркодиллеров. Один из них, по версии следствия, возглавлял местную ячейку сообщества, второй оборудовал тайники в автомобилях. При обысках у них изъято 3 кг кокаина и более 10 кустов, предположительно, наркосодержащих растений.В нескольких районах Московской области в лесах полицейские обнаружили еще более 10 закладок, сделанных сообщниками. Из тайников изъяли свыше 50 тысяч таблеток, более 450 капсул с масляной субстанцией, более 2 тысяч картриджей, заправленных жидкостью, для так называемых вейпов. Все изъятое исследуют эксперты.Возбуждены уголовные дела. Правоохранители устанавливают всех участников сообщества, каналы поставки наркотиков и организаторов, которые объявлены в федеральный розыск.