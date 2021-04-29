В Курске за сутки раскрыты три кражи велосипедов

В большинстве случаев владельцы лишаются своих двухколесных "машин", пренебрегая запирающими устройствами

С наступлением весны все чаще в полицию ежедневно стали поступать сообщения о пропаже велосипедов. В большинстве случаев владельцы лишаются своих двухколесных "машин", не запирая их. Отходя ненадолго, люди уверены, что ничего не произойдет. Но, как показывает практика, нескольких минут хватает, чтобы совершить преступление.Так, жительница микрорайона КЗТЗ сообщила в полицию о пропаже детского велосипеда стоимостью больше 15 тысяч рублей, который ее сын оставил возле подъезда, направившись в гости к другу.В это время экипаж ДПС через несколько кварталов заметил подозрительного мужчину, который едва мог управлять детским велосипедом. Инспекторы остановились для проверки, но оказалось, что гражданин был пьяным и не сразу смог что-либо пояснить. Тогда полицейские по рации и услышали сообщение о розыске двухколесного транспорта.27-летний задержанный не смог объяснить зачем совершил кражу, объясняя свои действия воздействием алкоголя. Велосипед вернули владельцам, а в отношении похитителя возбудили уголовное дело.В Курском районе неизвестный похитил велосипед у девушки, которая с утра занималась велоспортом и оставила его на лестничной клетке в подъезде.На транспорте была характерная яркая расцветка. Именно такой велосипед в день кражи заметили инспекторы ДПС в соседнем населенном пункте. 18-летний парень не предъявил документы, а в ходе разговора признался, что похитил его с утра, когда выходил из квартиры знакомых, где ночевал. Чтобы не ждать общественный транспорт, доехал на нем до дома и решил оставить себе.По этому факту проводится проверка.В Курске наряд патрульно-постовой службы остановил курянина, похитившего велосипед у жительницы Северо-Западного микрорайона. На сообщение о краже выехала следственно-оперативная группа. Служебная собака показала направление, куда мог направиться похититель. По этому направлению обнаружили камеры наблюдения. Они запечатлели злоумышленника. Ориентировки на него направили наружным нарядам. В этот же день мужчину, катающегося на похищенном велосипеде, заметил наряд патрульных полицейских.Несмотря на оказанное сопротивление подозреваемого задержали. Велосипед вернули владельцам.