В Курске за сутки раскрыты три кражи велосипедов
В большинстве случаев владельцы лишаются своих двухколесных "машин", пренебрегая запирающими устройствами
Так, жительница микрорайона КЗТЗ сообщила в полицию о пропаже детского велосипеда стоимостью больше 15 тысяч рублей, который ее сын оставил возле подъезда, направившись в гости к другу.
В это время экипаж ДПС через несколько кварталов заметил подозрительного мужчину, который едва мог управлять детским велосипедом. Инспекторы остановились для проверки, но оказалось, что гражданин был пьяным и не сразу смог что-либо пояснить. Тогда полицейские по рации и услышали сообщение о розыске двухколесного транспорта.
27-летний задержанный не смог объяснить зачем совершил кражу, объясняя свои действия воздействием алкоголя. Велосипед вернули владельцам, а в отношении похитителя возбудили уголовное дело.
В Курском районе неизвестный похитил велосипед у девушки, которая с утра занималась велоспортом и оставила его на лестничной клетке в подъезде.
На транспорте была характерная яркая расцветка. Именно такой велосипед в день кражи заметили инспекторы ДПС в соседнем населенном пункте. 18-летний парень не предъявил документы, а в ходе разговора признался, что похитил его с утра, когда выходил из квартиры знакомых, где ночевал. Чтобы не ждать общественный транспорт, доехал на нем до дома и решил оставить себе.
По этому факту проводится проверка.
В Курске наряд патрульно-постовой службы остановил курянина, похитившего велосипед у жительницы Северо-Западного микрорайона. На сообщение о краже выехала следственно-оперативная группа. Служебная собака показала направление, куда мог направиться похититель. По этому направлению обнаружили камеры наблюдения. Они запечатлели злоумышленника. Ориентировки на него направили наружным нарядам. В этот же день мужчину, катающегося на похищенном велосипеде, заметил наряд патрульных полицейских.
Несмотря на оказанное сопротивление подозреваемого задержали. Велосипед вернули владельцам.