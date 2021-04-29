  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске благоустраивают дорогу на 7-м Промышленном переулке

Предстоит уложить 4229 кв. метров асфальтобетонного покрытия
В Курске благоустраивают дорогу на 7-м Промышленном переулке

Читайте также

В Курске благоустраивают дорогу на 7-м Промышленном переулке. Накануне рабочие приступили к укладке выравнивающего слоя асфальта. Исполнитель работ – ООО «ДРСУ». До этого там уже заменили бордюрный камень и сфрезеровали изношенное покрытие. 

Протяженность объекта составляет 590 м. Предстоит уложить 4229 кв. метров асфальтобетонного покрытия. Затем специалисты уложат верхний слой асфальта и благоустроят прилегающую территорию, установят новые дорожные знаки, нанесут разметку термопластиком. Отмечается, что работы идут в соответствии с графиком.

Всего в рамках этого муниципального контракта отремонтируют 7 участков улично-дорожной сети: 7-й Промышленный переулок, ул. Менделеева, Силикатный проезд, ул. 3-я Цветовская, поселок Аккумулятор, ул. Советская и ул. Дзержинского. Всего это порядка 8,6 км. Работы на объектах планируется завершить до 31 июля.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Завтра в Курской области потеплеет до +20°С

В Курской области отменили первомайскую демонстрацию

Власти Курска продадут муниципальную баню частному владельцу

В Курской области перед Пасхой пожарные проверили храмы

В Курске волонтеры приводят в порядок места захоронений участников и ветеранов войны

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске