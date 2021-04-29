Предстоит уложить 4229 кв. метров асфальтобетонного покрытия

В Курске благоустраивают дорогу на 7-м Промышленном переулке. Накануне рабочие приступили к укладке выравнивающего слоя асфальта. Исполнитель работ – ООО «ДРСУ». До этого там уже заменили бордюрный камень и сфрезеровали изношенное покрытие.Протяженность объекта составляет 590 м. Предстоит уложить 4229 кв. метров асфальтобетонного покрытия. Затем специалисты уложат верхний слой асфальта и благоустроят прилегающую территорию, установят новые дорожные знаки, нанесут разметку термопластиком. Отмечается, что работы идут в соответствии с графиком.Всего в рамках этого муниципального контракта отремонтируют 7 участков улично-дорожной сети: 7-й Промышленный переулок, ул. Менделеева, Силикатный проезд, ул. 3-я Цветовская, поселок Аккумулятор, ул. Советская и ул. Дзержинского. Всего это порядка 8,6 км. Работы на объектах планируется завершить до 31 июля.