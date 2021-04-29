Для гостей и участников оборудуют парковки на 3 тысячи мест

На Курской Коренской ярмарке устроят «Тимоня-fest». Сейчас для праздника карагодной пляски ищут подходящую площадку. На него приглашено более 15 коллективов. Роман Старовойт провел выездное совещание оргкомитета по подготовке к юбилейной ярмарке в местечке Свобода Золотухинского района. Губернатор осмотрел будущие выставочные площадки, предполагаемые места для парковок, культурных и спортивных мероприятий.В этом году их расположение частично изменится. Спортивные состязания планируется проводить по соседству с выставкой сельхозтехники и животных на въезде в посёлок. Там сделают масштабную полосу препятствий «Тропа богатыря». Быстровозводимые павильоны по традиции разместятся на главной выставочной площади. Их будет четыре. Рядом зона для развлечения детей, фуд-корты и основная сцена.Новую площадку организуют на улице Советской для деловых приёмов и Всероссийского Форума по промышленному туризму. Курская область определена пилотным регионом для развития промтуризма.Для гостей и участников ярмарки определено 8 парковок. Между ними и центральными площадками мероприятия будут курсировать автобусы. Роман Старовойт поручил увеличить количество мест для машин до 3 тысяч.Утвержден брендбук мероприятия. На сувенирной и рекламной продукции разместят элементы традиционных курских орнаментов и вышивки крестиком.Программа Коренской ярмарки, которая запланирована с 1 по 4 июля, как всегда планируется насыщенная. Впервые её официальное открытие состоится не в субботу, а в пятницу – сразу после Крестного хода с иконой Божией Матери «Знамение» Курская Коренная. Завершится четырёхдневное мероприятие награждением лауреатов ярмарки.Также в числе задач, поставленных губернатором на выездном совещании, – благоустройство местечка Свобода с применением дизайн-кода.