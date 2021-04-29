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Власти Курска продадут муниципальную баню частному владельцу

Реконструкция бани может начаться уже этой осенью
Власти Курска продадут муниципальную баню частному владельцу

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Горячую тему о необходимости муниципальной бани подняли на очередном совещании депутатов курского городского собрания, передает телеканал «ТАКТ». Глава города постановил – учреждению быть, а вот форма собственности значения не имеет. Главное – комфорт и невысокая стоимость посещений. Куряне согласны с этим, но в то же время справедливо замечают, сохранить баню в собственности города важно, потому что понятия «частник» и «доступная цена» абсолютно несовместимы.

– Здесь парилка хорошая, между прочим. Натуральный пар. Государственные подешевле, частные в три раза дороже за час. А здесь мы сколько хотим часов, позволить себе можем. Это, между прочим, большой плюс городу. Спасибо им, что хоть одна городская баня осталась.

– Это здоровье прежде всего, это не ванна, ее не сравнить ни с чем.

– Это хорошее приятное место, где можно и помыться, и время провести с друзьями.

Баня на улице Гайдара продолжит работать. И властям предстоит решить вопрос о поиске средств на ее ремонт. Обновление необходимо и помещениям, и нагревательным элементам парных. Сегодняшней прибыли хватает только на зарплату сотрудникам. Поэтому было решено передать заведение в частное владение, но с обременением.

Ольга Гранкина, замглавы администрации г. Курска, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом г. Курска:

«По решению депутатов, установлено обременение в виде сохранения профиля предприятия и необходимость проведения ремонта указанного объекта. В связи с чем в дальнейшем комитетом по управлению имуществом будет проведена оценка данных акций. После чего в соответствии со 178 законом будет проведен конкурс с обязательными конкурсными условиями, обозначенными ранее.»

Специально созданная комиссия будет контролировать насколько точно новый владелец соблюдает обязательства. Если будут выявлены нарушения, то договор будет расторгнут в одностороннем порядке. Реконструкция бани может начаться уже этой осенью.
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