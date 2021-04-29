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В мае начнётся строительство двух новых межпоселковых газопроводов в Курчатовском районе Курской области

Они позволят газифицировать  восемь деревень и поселков
В мае начнётся строительство двух новых межпоселковых газопроводов в Курчатовском районе Курской области

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В мае – июне начнётся строительство двух новых межпоселковых газопроводов в Курчатовском районе Курской области. Они позволят газифицировать деревню Андреевка, поселки Семеновский и Цветочный в Касторенском районе, деревню Гупово, село Дроняево, хутор Дроняевский, село Макаровка и деревню Мосолово в Курчатовском районе. Начнется проектирование трёх межпоселковых газопроводов высокого давления в Хомутовском районе.

Об этом шла речь на совещании рабочей группы по реализации программы развития газоснабжения и газификации Курской области на 2021–2025 годы. В соответствии с программой газификации Курской области ООО «Газпром межрегионгаз» построит межпоселковые газопроводы для газификации 31 сельского населённого пункта - в Железногорском, Касторенском, Курчатовском и Хомутовском районах. Также проведут техническое перевооружение газораспределительной станции «К. Маркса—2» для развития газоснабжения Черемисиновского района.
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