АУДИОСАЛОН 26.04.2021

Альбом выпуска: Linkin Park — Hybrid Theory (2000)

Год релиза: 2020

Лейбл: Warner Records (093624893233)



В этом выпуске:

• Сколько раз менеджеры лейблов ошиблись, не подписав Linkin Park по итогам прослушиваний

• Зачем для названия группы музыканты исковеркали фамилию Линкольна

• Почему руководство Warner Records просило Честера Беннингтона избавиться от Майка Шиноды

...и многое другое



Сторона 1

01 Papercut

02 One Step Closer

03 With You

04 Points of Authority

05 Crawling

06 Runaway

Сторона 2

07 By Myself

08 In the End

09 A Place for My Head

10 Forgotten

11 Cure for the Itch

12 Pushing Me Away

Бонус-трек

13 High Voltage

14 My December