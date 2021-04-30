В Курской области на модернизацию муниципальных котельных дополнительно выделят 120 миллионов
Об уточнении областного бюджета доложили губернатору
Запланированы дополнительное финансирование на покупку школы на проспекте Дериглазова и ремонт образовательных учреждений, обустройство пешеходных переходов вблизи школ и обеспечение бесплатными лекарствами льготников.
Ольга Родионова отметила возможность замещения коммерческого долга на бюджетные кредиты, этот вариант был предложен в Послании президента Федеральному Собранию.