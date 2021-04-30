В Курской области на модернизацию муниципальных котельных дополнительно выделят 120 миллионов

Об уточнении областного бюджета доложили губернатору

В Курской области на модернизацию муниципальных котельных дополнительно выделят 120 млн рублей, порядка 150 млн – на замену лифтового оборудования в многоквартирных домах. Об уточнении областного бюджета губернатору доложила его заместитель Ольга Родионова. Отмечается, что бюджет сохранит социальную направленность. По поручению Романа Старовойта муниципальным образованиям выделят дополнительные дотации 334 млн руб.Запланированы дополнительное финансирование на покупку школы на проспекте Дериглазова и ремонт образовательных учреждений, обустройство пешеходных переходов вблизи школ и обеспечение бесплатными лекарствами льготников.Ольга Родионова отметила возможность замещения коммерческого долга на бюджетные кредиты, этот вариант был предложен в Послании президента Федеральному Собранию.