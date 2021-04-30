Обе аварии произошли в Суджанском районе







В Курской области автомобилисты сбили двух пожилых велосипедистов. Обе аварии произошли 29 апреля в Суджанском районе.Так, примерно в 8 часов утра в селе Гончаровка на улице Заломова, рядом с домом №48, 37-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 допустил столкновение с двигавшимся впереди 65-летним велосипедистом.Точно такая же авария случилась в десятом часу вечера в селе Замостье, напротив дома № 265. Там 79-летнюю велосипедистку сбил 52-летний водитель "Лады Гранта". Автомобилист ехал со стороны улицы Энгельса Суджи в сторону поселка Мирный, пожилая женщина ехала впереди в попутном направлении.Оба любителя двухколесного транспорта в этих ДТП получили травмы, сообщает Госавтоинспекция.