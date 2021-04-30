Курские таможенники изъяли у украинца 43 кг табака для кальяна
156 упаковок житель соседнего государства пытался вывезти на родину в багажнике своей легковушки
Однако такое количество табака и его предназначения не подпадает под категорию товаров для личного пользования, его нужно декларировать в письменной форме с использованием пассажирской таможенной декларации, поясняют в Курской таможне.
В результате табак изъяли и возбудили дело об административном правонарушении. Эксперт оценил задержанный табак для кальяна с ароматизаторами на сумму около 184 тысяч рублей.
Теперь украинца ждет суд. Санкция части 1 статьи 16.2 КоАП РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от ½ стоимости товара или конфискацию товар, сообщил начальник таможенного поста МАПП Суджа Сергей Ванжа.