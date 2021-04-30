Курские таможенники изъяли у украинца 43 кг табака для кальяна

156 упаковок житель соседнего государства пытался вывезти на родину в багажнике своей легковушки

Курские таможенники изъяли у украинца 43,38 кг табака для кальяна. 156 упаковок житель соседнего государства пытался вывезти на родину через многосторонний автомобильный пункт пропуска Суджа в багажнике своей легковушки. Мужчина рассказал, что табак н приобрел в Курске через Интернет-магазин. Вывозил его на Украину для личных нужд и подарков друзьям и родственникам. Полагал, что при вывозе табак не подлежит декларированию таможенным органам.Однако такое количество табака и его предназначения не подпадает под категорию товаров для личного пользования, его нужно декларировать в письменной форме с использованием пассажирской таможенной декларации, поясняют в Курской таможне.В результате табак изъяли и возбудили дело об административном правонарушении. Эксперт оценил задержанный табак для кальяна с ароматизаторами на сумму около 184 тысяч рублей.Теперь украинца ждет суд. Санкция части 1 статьи 16.2 КоАП РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от ½ стоимости товара или конфискацию товар, сообщил начальник таможенного поста МАПП Суджа Сергей Ванжа.