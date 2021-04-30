В Курской области «Дубовая роща» получила статус особо охраняемой территории
Это та самая дубрава, которую благодаря вмешательству губернатора Романа Старовойта удалось спасти от вырубки осенью прошлого года
Это та самая дубрава, которую благодаря вмешательству губернатора Романа Старовойта удалось спасти от вырубки осенью прошлого года. Оказалось, что местные власти без торгов передали частному лицу под вырубку 87 % всех деревьев, уточняет телеканал «ТАКТ» .
На своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» глава региона отметил уникальность этой дубравы: возраст деревьев достигает 200 лет, а высота — 27-30 метров, здесь произрастает памятник живой природы всероссийского значения — 250-летний дуб черешчатый. Кроме того, в роще обитают интересные краснокнижные виды животных: жук-олень, бабочка Махаон, безногая ящерица, чёрный дятел, домовый сыч и другие.
Губернатор также отметил, что природные богатства важно не только сохранить, но и преумножить. Работа над стратегией развития территории началась.
Фото со страницы Романа Старовойта в социальной сети «ВКонтакте»