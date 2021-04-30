В Курске из-за репетиций парада будут перекрывать движение

Сегодня с 10 до 13 часов будет закрыто движение по проспекту Победы от ГИБДД до ТЦ «Триумф» и по улице Карла Маркса от ТЦ «Триумф» до поворота на «Метро»

Движение легкового автомобильного транспорта будет организовано в объезд улиц Карла Маркса и Светлого проезда по улицам Дубровинского, Гудкова и Фестивальной.





Пассажирский транспорт из центра города в сторону поселка Северный и обратно будет курсировать через улицы Светлая и Фестивальная.

В Курске стартуют репетиции парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня с 10 до 13 часов будет закрыто движение по проспекту Победы от ГИБДД до ТЦ «Триумф» и по улице Карла Маркса от ТЦ «Триумф» до поворота на «Метро» для проведения репетиций торжественного прохождения войск Курского территориального гарнизона.